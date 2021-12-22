Синоптики розповіли, коли відступлять морози і місцями потеплішає до +11

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, підвищиться температура 25-26 грудня.

Сьогодні 22 грудня нас чекає дуже морозний день (-2... -8, на північному сході -7... -10) і ніч (-6... -11, північ і схід -11... -17 градусів). Буде похмуро, але без опадів.

У четвер 23 грудня очікується сонячний і такий же морозний день.

А в п'ятницю 24 грудня в країні посилиться вітер і з заходу задує атмосферний фронт зі снігом і дощем. Опади у західних, північних, місцями у центральних та південних областях.

Температура на заході і півдні +1... -3, вночі -5... -10, на півночі і в центрі -2... -6 вдень і -9... -13 вночі. Холодніше на сході - до -8 вдень і -14... -16 вночі.

25-26 грудня по всій країні вітер, опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу. Вдень температура близько нуля, на півдні - тепліше, місцями до +11.

Скрін: Погода в Україні 22-26 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди для Києва

За даними синоптика Наталки Діденко, у Києві завтра без істотних опадів, але з сильним морозом. Вдень -8 градусів, вночі до -14.

"Морозне арктичне повітря протримається в Україні до п'ятниці, потім градуси поповзуть вгору, у вихідні - аж до відлиги і навіть невеликих "плюсів". Потепління прийде з мокрим снігом і дощем", - додала вона.