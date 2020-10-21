ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Синоптики розповіли, якою буде зима в Києві

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Києві нагадає жителям столиці в сезоні 2020/2021, що клімат змінився

Погода у Києві нинішньої зими найімовірніше буде схожа на минулорічну. Синоптики вважають, що новий сезон 2020-2021 буде теплим і безсніжним

Таку думку висловила начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич, пише УНН.

Кліматолог каже, що морозні дні можуть бути, але нічого критичного. В цілому майбутня зима обіцяє бути лагідною. Адже зими за останні 30 років були вище кліматичної норми, а останні пішли від норми дуже сильно.

"Взагалі грудень у нас, як правило, став дуже теплим місяцем, і січень. Лютий це так, можна говорити ще не точно, але грудень і січень дуже потеплішали", - говорить Олена Донич.

Популярні новини

Що стосується нинішньої осені, то вона унікальна тим, що "бабиного літа" фактично не було. Адже метеорологічна осінь прийшла у тому році пізніше всього в історії спостережень - на Покрову. В 2019-му це сталося 18 вересня, а в жовтні прийшло "бабине літо".

За словами Донич через кліматичні зміни довіряти довгостроковим прогнозам складно, але ймовірність того, що зима буде теплою і безсніжною є.

"Припускають, що є така можливість, що зима буде безсніжною, може і теплою. Але це, в принципі, не доказово, тому що зараз клімат сильно змінюється і такі глобальні зміни, як зараз трапляються, то, в принципі, вони навіть на такий великий проміжок часу не прогнозуються точно. Довіряти прогнозам можна тільки на 3-5 днів", - зазначила Олена Донич.

Тим часом, українців чекає чергова погодна аномалія, яка подарує нам коротке, але дуже тепле "бабине літо".

Але блаженство триватиме недовго. Попереду у нас затяжний холодний період.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода