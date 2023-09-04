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Синоптик назвала даты бабьего лета в Украине: когда ждать летнего тепла

Фото: Когда в Украине будет бабье лето (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 4 сентября по 10 сентября ожидается летняя и теплая погода, то есть так называемое бабье лето.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Когда в Украине будет первое бабье лето

С 5 сентября в Украине будет очень теплая погода. Причиной этому является антициклон под названием Olenka.

Синоптик сообщила, что дождей 5 сентября преимущественно не будет, они могут пройти на востоке и Приазовье.

Температура воздуха ожидается комфортной, +22+26, на юге до +29 градусов.

"В Киеве во вторник будет сухо +25 градусов. В дальнейшем в Украине - бабье лето, будет повсюду сухо, свежо, не холодно", - рассказала синоптик.

Кстати, по прогнозам синоптика Владимира Деркача, в сентябре украинцам стоит ожидать бабье лето, но оно будет достаточно коротким, пишут "Факты".

Когда будет второе бабье лето

Второе бабье лето синоптики прогнозируют после праздника Покровы, то есть 14 октября.

Несмотря на достаточно сухой период, ночью температура воздуха будет опускаться все ниже, но это еще не означает приход сильных заморозков.

По словам синоптика Деркача, в октябре возможны и первые заморозки ночью, особенно в первые дни месяца. Уже после 14 октября ожидается бабье лето. В третьей декаде температура будет медленно снижаться.

Кстати, ранее мы сообщали прогноз Укргидрометцентра на сентябрь.

А также рассказывали о том, когда в Украине по-настоящему похолодает осенью.

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