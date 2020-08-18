Синоптик дала прогноз погоди на День Незалежності: де розгуляються грозові дощі

Погода в Україні на День Незалежності буде з грозовими дощами на деяких територіях, але здебільшого, понеділок, 24 серпня, обіцяє бути спекотним та сухим.

Про прогноз погоди на найближчі дні розповіла Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Синоптик також дала прогноз на 19 серпня і розповіла, що грозові дощі на Спаса можливі на Заході України.

"На Спаса над західною частиною України розташується локальний циклончик Ingrid і зумовить там грозові дощі, при грозах можливе шквалисте посилення вітру", - повідомила Діденко.

А от на решті територій буде антициклон Emil, який втримає суху погоду.

Вітер у середу буде південний, невеликий чи помірний.

"Температура повітря залишатиметься високою, +27+32 градуси, в західних областях, особливо в прикарпатських, очікується завтра +21+25 градусів", - відзначила синоптик.

У Києві завтра, 19 серпня буде сонячно сухо та спекотно. Температура в столиці близько +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21 серпня.

Прогноз погоди на 19 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Попередній прогноз на День Незалежності України: у більшості областей переважно сухо та спекотно, +27+32 градуси, лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22+27 градусів", - резюмувала Наталка Діденко.

Раніше ми писали, що українців засмутили новим прогнозом погоди. Синоптики вважають, що осінь буде прохолодною і заморозки настануть швидко.