Синдром самозванца: что это такое и как от него можно избавиться

Люди порой себя сильно недооценивают и считают, что не заслуживают определенных вещей: хорошей работы, заботливого партнера, подарков, успеха. В психологии такие когнитивные суждения о самих себе называют синдромом самозванца. И он присущ людям успешным в работе, много вкладывающим в свое развитие или людям с хорошими человеческими качествами.

Почему возникает синдром самозванца и как от него можно избавиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение "Психологической поддержки" в Telegram.

Синдром самозванца

Люди с таким синдромом часто себе говорят: "меня переоценивают", "я занимаю не свое место, обманываю людей", "мой успех – чистая случайность".

При этом они чувствуют вину за то, что вроде бы обманывают других. Они боятся своего несовершенства, им страшно от мысли, что их вот-вот уличат в непрофессионализме. Люди с таким синдромом живут в постоянном страхе ошибиться и испытывают много стыда.

И такие негативные мысли и страхи отнимают много энергии и сил. Со временем это может привести к выгоранию, апатии, депрессии.

Основы таких переживаний преимущественно закладываются еще в детстве – значимыми людьми и окружением. Кто-то рос в идеальности и одновременно невозможности достичь того идеала, которого не существует.

А кто-то наоборот – в игнорировании и осуждении. Хуже всего, когда ребенок часто слышал: "ты никогда и ничего не добьешься" или постоянное обесценивание своих успехов. Причин может быть гораздо больше.

Как избавиться от синдрома самозванца

1. Попытайтесь оценить реально свои профессиональные способности. Проанализируйте, какими умениями вы владеете, как и где вы ими пользуетесь.

2. Проговорите свои переживания с психотерапевтом, психологом или близкими людьми. Это даст вам осознание, что едва ли не каждому человеку свойственны переживания, достаточно ли они хорошие профессионалы своего дела.

3. Скорее всего, вы часто обесцениваете себя, а также в вашем окружении есть люди, которые так же обесценивают вас.

4. Обратите внимание на рядом. Ловите себя на том, когда вы и кого обесцениваете сами, рядом с какими людьми вы это делаете.

5. Старайтесь принимать от других признание своих профессиональных успехов.

6. Назовите свои достижения, свои профессиональные качества. Не оценивайте их, а просто перечислите.

7. Обратитесь за помощью к психотерапевту или психологу. Он поможет быстрее разобраться в себе, с профессионалом ваш путь самопознания будет легче.