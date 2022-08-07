Синдром розбитого серця - тяжка хвороба: чи можна померти через невзаємне кохання

Про страждання через розбите серце знято не один фільм і оспівано в безлічі пісень. Але це не тільки романтично, але й небезпечно. Адже це справжній діагноз, і, на жаль, від цього можна померти
Про це розповіла патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц.
За словами медика - кардіоміопатія Такоцубо або синдром розбитого серця - один з синдромів гострої серцевої недостатності.
Цікаво, що точний механізм наразі невідомий. Однак у хворих з цим синдромом завжди передував стрес (у свою чергу - це викид в кров великої кількості катехоламіну та адреналіну (так званого гормону стресу), який у схильних до цього людей викликає дифузний спазм коронарних артерій і тимчасове ішемічне порушення лівого шлуночка.
На жаль, у жінок синдром зустрічається аж у дев'ять разів частіше.
Симптоми:
За словами медика, на жаль, гостра серцева недостатність може призвести до набряку легень і стати причиною смерті.
Лікування СРЗ лише медикаментозне, тому звертайтеся до лікаря одразу, як помітили підозрілі симптоми.
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