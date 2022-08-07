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Синдром розбитого серця - тяжка хвороба: чи можна померти через невзаємне кохання

Фото: Чи можна захворіти через розбите серце (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Про страждання через розбите серце знято не один фільм і оспівано в безлічі пісень. Але це не тільки романтично, але й небезпечно. Адже це справжній діагноз, і, на жаль, від цього можна померти

Про це розповіла патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц.

За словами медика - кардіоміопатія Такоцубо або синдром розбитого серця - один з синдромів гострої серцевої недостатності.

Чому виникає захворювання

Цікаво, що точний механізм наразі невідомий. Однак у хворих з цим синдромом завжди передував стрес (у свою чергу - це викид в кров великої кількості катехоламіну та адреналіну (так званого гормону стресу), який у схильних до цього людей викликає дифузний спазм коронарних артерій і тимчасове ішемічне порушення лівого шлуночка.

Що може спричинити синдром розбитого серця

  • Смерть близької людини
  • Невзаємне кохання
  • Домашнє насилля
  • Розлучення
  • ДТП
  • Хірургічна операція
  • Психічні захворювання

Жінки більш схильні до "розбитого серця"

На жаль, у жінок синдром зустрічається аж у дев'ять разів частіше.

Симптоми:

  • Різкий біль у грудній клітці
  • Задишка
  • Зниження АТ
  • Блідість шкіри, холодний піт

Чи можна померти від "розбитого" серця?

За словами медика, на жаль, гостра серцева недостатність може призвести до набряку легень і стати причиною смерті.

Лікування СРЗ лише медикаментозне, тому звертайтеся до лікаря одразу, як помітили підозрілі симптоми.

Профілактика хвороби:

  • Уникайте стресових ситуацій, принаймні постарайтеся мінімізувати
  • Відпочивайте
  • Відмовтесь від шкідливих звичок
  • Кілька разів на тиждень займайтеся спортом
  • Здорово харчуйтеся
  • І викресліть з життя людей, які вам завдають стресу
  • Зверніться до психолога за потреби

Раніше ми писали про травматичний спосіб чистити вуха.

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