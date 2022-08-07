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Синдром разбитого сердца - тяжелая болезнь: можно ли умереть из-за невзаимной любви

Фото: Можно ли заболеть из-за разбитого сердца (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

О страданиях из-за разбитого сердца снят не один фильм, они воспеты во множестве песен. Но это не только романтично, но и опасно. Ведь это настоящий диагноз, и, к сожалению, от этого можно умереть

Об этом рассказала патологоанатом из Львова Виктория Пьец.

По словам медика - кардиомиопатия Такоцубо или синдром разбитого сердца - один из синдромов острой сердечной недостаточности.

Почему возникает заболевание

Интересно, что точный механизм пока неизвестен. Однако у больных с этим синдромом всегда предшествовал стресс (в свою очередь - это выброс в кровь большого количества катехоламина и адреналина (так называемого гормона стресса), который у склонных к этому людей вызывает диффузный спазм коронарных артерий и временное ишемическое нарушение левого желудочка.

Что может вызвать синдром разбитого сердца

  • Смерть близкого человека
  • Невзаимная любовь
  • Домашнее насилие
  • Расставание
  • ДТП
  • Хирургическая операция
  • Психические заболевания

Женщины более склонны к "разбитому сердцу"

К сожалению, у женщин синдром встречается аж в девять раз чаще.

Симптомы:

  • Резкая боль в грудной клетке
  • Одышка
  • Снижение АД
  • Бледность кожи, холодный пот

Можно ли умереть от "разбитого" сердца?

По словам медика, к сожалению, острая сердечная недостаточность может привести к отеку легких и стать причиной смерти.

Лечение СРЗ только медикаментозное, поэтому обращайтесь к врачу сразу, как заметили подозрительные симптомы.

Профилактика болезни:

  • Избегайте стрессовых ситуаций, по крайней мере постарайтесь минимизировать
  • Отдыхайте
  • Откажитесь от вредных привычек
  • Несколько раз в неделю занимайтесь спортом
  • Здорово питайтесь
  • И вычеркните из жизни людей, которые вам причиняют стресс
  • Обратитесь к психологу при необходимости

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