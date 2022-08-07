Синдром разбитого сердца - тяжелая болезнь: можно ли умереть из-за невзаимной любви

По словам медика - кардиомиопатия Такоцубо или синдром разбитого сердца - один из синдромов острой сердечной недостаточности.

Почему возникает заболевание

Интересно, что точный механизм пока неизвестен. Однако у больных с этим синдромом всегда предшествовал стресс (в свою очередь - это выброс в кровь большого количества катехоламина и адреналина (так называемого гормона стресса), который у склонных к этому людей вызывает диффузный спазм коронарных артерий и временное ишемическое нарушение левого желудочка.

Что может вызвать синдром разбитого сердца

Смерть близкого человека

Невзаимная любовь

Домашнее насилие

Расставание

ДТП

Хирургическая операция

Психические заболевания

Женщины более склонны к "разбитому сердцу"

К сожалению, у женщин синдром встречается аж в девять раз чаще.

Симптомы:

Резкая боль в грудной клетке

Одышка

Снижение АД

Бледность кожи, холодный пот

Можно ли умереть от "разбитого" сердца?

По словам медика, к сожалению, острая сердечная недостаточность может привести к отеку легких и стать причиной смерти.

Лечение СРЗ только медикаментозное, поэтому обращайтесь к врачу сразу, как заметили подозрительные симптомы.

Профилактика болезни: