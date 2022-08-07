Синдром разбитого сердца - тяжелая болезнь: можно ли умереть из-за невзаимной любви

О страданиях из-за разбитого сердца снят не один фильм, они воспеты во множестве песен. Но это не только романтично, но и опасно. Ведь это настоящий диагноз, и, к сожалению, от этого можно умереть
Об этом рассказала патологоанатом из Львова Виктория Пьец.
По словам медика - кардиомиопатия Такоцубо или синдром разбитого сердца - один из синдромов острой сердечной недостаточности.
Интересно, что точный механизм пока неизвестен. Однако у больных с этим синдромом всегда предшествовал стресс (в свою очередь - это выброс в кровь большого количества катехоламина и адреналина (так называемого гормона стресса), который у склонных к этому людей вызывает диффузный спазм коронарных артерий и временное ишемическое нарушение левого желудочка.
К сожалению, у женщин синдром встречается аж в девять раз чаще.
Симптомы:
По словам медика, к сожалению, острая сердечная недостаточность может привести к отеку легких и стать причиной смерти.
Лечение СРЗ только медикаментозное, поэтому обращайтесь к врачу сразу, как заметили подозрительные симптомы.
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