З символікою РФ: мати українських співачок засвітилася на параді в Криму (фото)

Мати скандальних учасниць нацвідбору на Євробачення брала участь у першотравневому параді разом з окупантами
Мати дуету Анна-Марія, які не змогли відповісти на питання, чий Крим, Лариса Опанасюк засвітилася на першотравневій демонстрації у Криму. Про це повідомив блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
Повідомляється, що мама українських виконавиць Ганни і Марії Опанасюк, яка є заступником голови Ради міністрів Криму, відвідала демонстрацію разом з так званим "головою" Криму Сергієм Аксьоновим.
Мама Анна-Марія Лариса Опанасюк була на параді в Криму (twitter.com/krimrt)
Лариса Опанасюк тримає в руках прапорці з символікою, зробленою в кольорах прапора країни-агресора, спеціально до свята 1 травня. На прапорцях написано "З днем весни і праці!"
Мама Анна-Марія Лариса Опанасюк була на параді в Криму (twitter.com/krimrt)
"Дамочка-демонстрантка на фото - мама Анни-Марії. Чинний віце прем'єр у Аксьонова. Куди там близнючки їдуть знову від України? "Нова хвиля"? Ну а що, одиннарод... і мама у них повстанець тепер", - йдеться в повідомленні блогера.
Таке ж фото виклав на своїй Facebook-сторінці і сам Аксьонов.
Мама Анна-Марія Лариса Опанасюк була на параді в Криму (фото: facebook.com/aksenov.rk)
Раніше повідомлялося, що дует ANNA MARIA здивував українців скандальними заявами учасниць про війну в Україні та приналежність Криму.
Також стало відомо, що скандальний дует сестер Ганни і Марії Опанасюк буде представляти Україну на конкурс "Нова хвиля" в Сочі, Росія.