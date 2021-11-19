Симптоми раку легенів: лікарі назвали три найбільш тривожних ознаки

Рак легенів - один з найпоширеніших видів онкології. Хвороба дуже агресивна і стає причиною смертю тисяч людей. Головним фактором ризику хвороби є куріння, але і некурці ризикують захворіти. Лікарі розповіли про три тривожних симптоми, які потребують консультації з медиками.

За словами доктора Мета Каллістера, консультанта з респіраторної медицини, найбільш важливими ознаками раку легенів є: задишка, безперервний кашель (триває три тижні і більше) і біль у грудях.

Також медики виділяють такі симптоми онкології:

затяжний кашель, який посилюється;

інфекції грудної клітини, які продовжують повертатися;

кровохаркання;

біль при диханні або кашлі;

постійна втома або нестача енергії;

втрата апетиту або незрозуміла втрата ваги.

Чому так важлива рання діагностика?

"Рак легенів зазвичай не викликає помітних симптомів, поки не поширюється через легені або інші частини тіла. Це означає, що прогноз для цього стану не такий хороший, як у багатьох інших видів раку", - кажуть лікарі.

Справа в тому, що рання діагностика може істотно вплинути на тривалість життя людини, тому, якщо ви помітили будь-які попереджувальні ознаки раку легенів, якомога швидше запишіться на прийом до лікаря.

Є і менш помітні симптоми хвороби

До таких ознак належать:

зміни зовнішнього вигляду ваших пальців, наприклад, вони стають більш вигнутими або їх кінці збільшуються в розмірах;

утруднення ковтання (дисфагія) або біль при ковтанні;

хрипи і хрипкий голос;

набряк обличчя або шиї;

постійний біль у грудях або плечі.

Медики нагадали, що в 7 з 10 випадків рак легенів пов'язаний з курінням, і закликають відмовитися від цієї згубної звички.