Симптоми підвищеного цукру і діабету: названі маловідомі ознаки

Збільшення цукру в крові - це реакція на те, що організм людини перестає правильно виробляти інсулін або перестає реагувати на нього адекватно через розвиток інсулінорезистентності.

Гіперглікемія відбивається на роботі всього організму і збільшує ризик виникнення стоматологічних захворювань. У роті у людини можуть з'явитися й інші ознаки того, що з'явилися проблеми з рівнем цукру або початкова стадія діабету.

Як відзначають медики у своєму дослідженні, у багатьох людей з діабетом з'являються негативні зміни в ротовій порожнині й саме їх вчені називають маловідомими симптомами діабету.

Інфекція пародонту (пародонтоз)

Печіння в роті

Дисфункція слинних залоз

Кандидоз (молочниця) в порожнині рота

Фахівці відзначають, що найпершою ознакою може стати наліт на язиці. При високому рівні глюкози, цукор починає проникати не тільки в кров, але і в слину – це створює сприятливі умови для розвитку грибкової інфекції.

Молочниця може стати результатом цих процесів і проявлятися у вигляді нальоту на язику. У 47% пацієнтів з діабетом щільний і об'ємний наліт на язиці був одним з перших ознак розвитку діабету. Додаткова ознака - відчуття печіння.

Важливо!

Ще одним маловідомим симптомом медики назвали ксеростомію (сухість) і збільшення привушних залоз. Ксеростомія веде до гінгівіту, карієсу і стоматиту.