Хвороба всіх мандрівників: що це таке і як швидко від неї позбутися

Найчастіша хвороба всіх мандрівників - це діарея. Діарея мандрівників - цілком медичний термін, який позначає гастроентерит. Він викликається бактеріями, які специфічні для певного регіону. Найчастіше мандрівників це захворювання переслідує в жарких країнах.

Як впоратися із захворюванням і чи можна уникнути такої діареї – читайте в нашому матеріалі нижче.

Причиною появи гастроентериту може бути зіпсована їжа, неякісна їжа, забруднена вода або невиконання елементарних правил гігієни – миття рук. Найчастіше мандрівників така діарея вражає в азіатських країнах, в країнах Африки та Південної Америки.

Джерелами зараження може стати звичайна вода, брудні руки, вулична їжа, Морепродукти, екзотичні страви, місцеві солодощі або напої. Також діарея може бути викликана зміною клімату, раціоном харчування і навіть стресом під час подорожі. Віруси та бактерії можуть потрапити в організм при використанні зубної щітки або використання місцевої води для миття фруктів.

Як проявляється гастроентерит

Найчастіше на 2-4 день перебування в країні починається розлад кишківника – з'являється діарея, нудота, блювота, болі в животі, болі в суглобах і м'язах, а також підвищується температура тіла. Такі симптоми швидко призводять до зневоднення і загального погіршення стану.

Якщо до стандартних симптомів додається лихоманка, сильний біль в животі або діарея з кров'ю – то консультація лікаря необхідна негайно.

Як лікувати гастроентерит

Відновити водно-сольовий баланс за допомогою спеціальних препаратів і великої кількості води. Вода повинна бути бутельована і кип'ячена.

Застосувати препарати для придушення перистальтики

Виключити з раціону напої з кофеїном, дріжджові продукти, гостре, солоне, жирне, страви з великою кількістю спецій.

При більш важких формах лікарі можуть призначити прийом антибіотиків

Як уникнути діареї мандрівників