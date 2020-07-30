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Ці симптоми можуть говорити про рак рота: вони не зникають

 

Медіу вказав на тривожні симптоми онкологічного захворювання

Провідний стоматолог з Великобританії розповів, які симптоми сигналізують про онкологічні захворювання порожнини рота. За його словами, алкоголь і тютюн - це головні вороги здоров'я, які провокують онкологію.

Стоматолог Претам Гхарат повідомив, що перше, що повинно вас насторожити - це маленькі грудочки в порожнині рота. Вони зазвичай не зникають. Про це медик розповів в інтерв'ю виданню Express.co.uk.

Симптоми, які повинні вас насторожити є й інші, до них відносяться:

  • Хворобливі виразки в роті, які не загоюються протягом декількох тижнів
  • Біла червонява пляма на внутрішній стороні рота
  • Незрозумілі, постійні грудки в лімфатичних вузлах шиї, які не проходять
  • Біль або труднощі з ковтанням дисфагія
  • Зміни у вашому голосі
  • Ненавмисна втрата ваги
  • Один або кілька зубів, які послаблюються без видимої причини, або зубна десна, яка не загоюється після видалення зуба
  • Важко рухати щелепами
  • Червоні або білі плями у роті

Медик зазначає, що якщо ви виявили у себе один із симптомів, негайно зверніться до свого лікаря. Також Претам рекомендує назавжди відмовитися від куріння і алкоголю. За словами медика, варто обмежити перебування на сонці по максимуму.

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