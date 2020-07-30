Ці симптоми можуть говорити про рак рота: вони не зникають

Медіу вказав на тривожні симптоми онкологічного захворювання
Провідний стоматолог з Великобританії розповів, які симптоми сигналізують про онкологічні захворювання порожнини рота. За його словами, алкоголь і тютюн - це головні вороги здоров'я, які провокують онкологію.
Стоматолог Претам Гхарат повідомив, що перше, що повинно вас насторожити - це маленькі грудочки в порожнині рота. Вони зазвичай не зникають. Про це медик розповів в інтерв'ю виданню Express.co.uk.
Симптоми, які повинні вас насторожити є й інші, до них відносяться:
Медик зазначає, що якщо ви виявили у себе один із симптомів, негайно зверніться до свого лікаря. Також Претам рекомендує назавжди відмовитися від куріння і алкоголю. За словами медика, варто обмежити перебування на сонці по максимуму.
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