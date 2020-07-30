Эти симптомы могут говорить о раке рта: они не исчезают

Ведущий стоматолог из Великобритании рассказал, какие симптомы сигнализируют об онкологических заболеваний полости рта. По его словам, алкоголь и табак - это главны враги здоровья, которые провоцируют онкологию.

Стоматолог Претам Гхарат сообщил, что первое, что должно вас насторожить - это маленькие комочки в полости рта. Они обычно не исчезают. Об этом медик рассказал в интервью изданию Express.co.uk.

Симптомы, которые должны вас насторожить есть и другие, к ним относятся:

Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель

Белое или красноватое пятно на внутренней стороне рта

Необъяснимые, постоянные комки в лимфатических узлах на шее, которые не проходят

Боль или трудности с глотанием дисфагия

Изменения в вашем голосе

Непреднамеренная потеря веса

Один или несколько зубов, которые ослабляются без видимой причины, или зубная десна, которая не заживает после удаления зуба

Трудно двигать челюстями

Красные или белые пятна во рту.

Медик отмечает, что если вы обнаружили у себя один из симптомов, немедленно обратитесь к своему лечащему врачу. Также Претам рекомендует навсегда отказаться от курения и алкоголя. По словам медика, стоит ограничить пребывание на солнце по максимуму.

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