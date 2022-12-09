Симптомы могут отличаться: как определить ПТСР у ребенка

Военные действия, постоянные сигналы тревоги, обстрелы и повышенная тревожность - все это может стать причиной развития ПТСР у детей. Посттравматический синдром у малышей выглядит совсем не так, как у взрослых и нужно знать симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Социальный психолог Илья Бачурин рассказал для " Бережи себе ", как может проявляться ПТСР у детей.

Как проявляется ПТСР у детей

Посттравматическое расстройство у ребенка включает явные предупредительные знаки и симптомы, которые не наблюдаются при типичной реакции на стресс.

Красные флажки у детей:

Избегание разговоров о травматическом событии и людей в целом

Ограниченная игра и "закрытое" поведение

Потеря связи с реальностью

Подавленность и/или бурчание

Повышенные истерики

Повышенная внимательность (ребенок постоянно "на стреме")

Преувеличенная реакция страха (дергание)

Проблемы со сном и ночные кошмары

Трудности с концентрацией внимания

Проблемы с проявлением заботы

Регрессия развития (потеря прогресса в туалетных привычках, ночное недержание мочи, трудности в использования речи/вербальной коммуникации и так далее)

Раздражительность, вспышки гнева, даже проявление жестокости

Беспокойство о смерти в раннем возрасте

Необычная привязанность к воспитателям, учителям

Игра, которая связана с травматическими событиями и повторяется (повторное переживание травмы)

Кроме того, ребенка могут беспокоить физические симптомы - частая головная боль, боль в животе, проблемы с пищеварением.

"Прежде всего стоит отметить: постоянный страх, потеря интереса к обычной интересной деятельности, эмоциональные потрясения, трудности с концентрацией внимания - это нормальная человеческая реакция на травму. Ребенок, который переживает это после травматической ситуации, необязательно страдает посттравматическим стрессовым расстройством", - отмечает психолог.

Почему возникает ПТСР у детей

ПТСР - это состояние психического здоровья, которое поддается лечению. Этот синдром появляется после того, как человек пережил или стал свидетелем травматических событий. Это могут быть такие эпизоды, как террористический акт, боевые действия, сексуальное или физическое насилие, травмы, при которых была угроза жизни.

"Если ребенок стал свидетелем травматического события, то следите за признаками: симптомы вторжения (беспокоят нежелательные воспоминания, мысли, сны), избегание и отказ (ребенка явно что-то тревожит, но он отказывается об этом говорить, избегает контакта), нарушение (гнев, проблемы со сном), изменения в успешности в школе, онеменение в выражении эмоций", - советует Илья Батурин.

ПТСР у детей диагностируется только в том случае, если симптомы сохраняются более 1 месяца и негативно влияют на жизнь ребенка. Самодиагностика в данном случае недопустима и может привести к нежелательным последствиям. Если у вас есть подозрение - проконсультируйтесь у врача-психиатра или психотерапевта.

Игнорировать симптомы ПТСР тоже нельзя - это может привести к серьезным последствиям в будущей жизни.