Частини тіла, на яких найчастіше виникає рак шкіри: стежте за ними, особливо - влітку

Рак шкіри найчастіше виникає на певних ділянках тіла. Особливо уважно треба стежити за вашим тілом влітку, коли шкіра більш чутлива до ультрафіолетового проміння.

"Більшість із нас хоче проводити час на вулиці в теплий сонячний день, а ультрафіолетові (УФ) промені сонця можуть бути дуже шкідливими для шкіри. Зверніть особливу увагу на "поширені місця раку шкіри", такі як ніс, шия та вуха", - кажуть лікарі.

Наукова спільнота Cancer Research UK виділяє два основних типи раку шкіри: немеланомний та меланомний рак шкіри.

Немеланомний рак шкіри

Немеланома має тенденцію розвиватися на шкірі, яка піддається впливу УФ-випромінювання.

Типовими ознаками раку шкіри є:

виразка або ділянка шкіри яка не загоюється протягом чотирьох тижнів,

ранка виглядає незвично, болить, кровоточить, утворюються кірки або струпи протягом більше чотирьох тижнів.

Як може виглядати ранка

Лікарі кажуть, що вона може бути прозорою, блискучою, рожевою, білою або червоною. Ушкодження може бути болючим, грубим і мати підняті краї.

Також стежте за виразкою, яка не загоюється протягом чотирьох тижнів.

Рак шкіри також може бути невеликою, повільно зростаючою, блискучою, рожевою або червоною шишкою.

"Першою ознакою немеланомного раку шкіри зазвичай є поява шишки або знебарвленої плями на шкірі. Вона зберігається через кілька тижнів і повільно прогресує протягом місяців, а іноді й років", - додали медики.

Меланомний рак шкіри

На відміну від немеланомного раку шкіри, першою ознакою меланоми часто є нова родимка або зміна зовнішнього вигляду вже наявної родимки.

"Звичайні родимки, як правило, круглі або овальні, з гладким краєм і зазвичай не більше 6 мм в діаметрі", - уточнили медики

Виконайте таке самообстеження, щоб визначити різницю між нормальною родимкою та меланомою: