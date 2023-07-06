Семейная пара из Запорожья прошла реабилитацию от Фонда Ахметова

"Ребенка удалось сохранить, – делится Анна с улыбкой. – Все хорошо, мы развиваемся, ждем".

Супруги получают курс лечебно-оздоровительных процедур в рамках проекта Фонда Ахметова. В санатории пара восстанавливается и отдыхает.

"Здесь гораздо спокойнее, - добавляет Юрий. - В большинстве своем более-менее восстановились от этого страха. Смена обстановки, думаю, нам поможет".

В дом попало две ракеты. Более трех часов супруги оставались под завалами в холоде и тьме. Кричали так, как никогда в жизни. Их услышали и спасли. Анна получила ушибы тела и перелом носа, Юрию пришлось пересаживать кожу, сильно пострадала рука, была разорвана селезенка, произошло внутреннее кровоизлияние. Несмотря на пережитое, оба улыбаются и имеют большие планы на будущее после победы Украины.

"Думаю, на тот момент у меня уже родится сын. Я его крепко обниму и мы вместе будем очень рады этому. Всей семьей будем торжествовать этот момент", - делится Юрий.

"Планы - дождаться из российского плена защищавшего Мариуполь папы. Наконец-то понять, что такое спокойно ложиться спать. Чтобы город нормально зажил и страна нормально зажила. Работать дальше", - рассказывает Анна.

Фонд оказывает помощь жителям Украины, которые пострадали в результате обстрелов жилых районов, - это лечение, реабилитация, психологическая помощь и т.д.

Если вам или тем, кого вы знаете, необходима помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).