Семь способов в 45 лет чувствовать себя на 24

Здоровый и молодой организм на протяжении жизни - это мечта многих украинцев. По мнению ученых, есть способы, как добиться "вечной молодости".

Что нужно знать о старении и молодости организма?

Биохакинг – это новая тенденция, обещающая перечень преимуществ, включая продление жизни, улучшение физической формы и усиление когнитивных функций, одновременно уменьшая воспаление и снижая риск хронических заболеваний. Но критики утверждают, что это блажь, которая стоит целое состояние и имеет мало научных оснований.

45-летний Тим Грей, живущий в Лондоне, является одним из ведущих британских экспертов по биохакингу. Он говорит, что изменил свое здоровье и жизнь, применив некоторые принципы на практике.

"Биохакинг, безусловно, стал модным словом, но просто это означает профилактическую помощь и оптимизацию здоровья. Двенадцать лет назад я был генеральным директором своего собственного маркетингового агентства и жил по принципу работай больше. В конце концов я сгорел и очень заболел. У меня не было сил, чтобы вставать с постели каждый день", – рассказал он.

По его словам, сейчас у него 45 лет – биологический возраст его организма составляет 24 года.

7 правил здоровой жизни

1. Оптимизируйте освещение

Человек создан, чтобы вставать и засыпать вместе с солнцем. Свет поддерживает циркадные сигналы – это значит, что утром нам нужно выйти на улицу и подвергнуть себя естественному освещению, чтобы поддержать реакцию кортизола и энергию.

Дневной свет останавливает секрецию мелатонина, нашего гормона сна. Вечером это означает ограничение влияния искусственного освещения, которое заставляет организм бодрствовать. Биохакеры используют синие светоблокирующие очки с красно-оранжевыми линзами, имитирующими спектр света, который мы видим на закате.

2. Спите от семи до девяти часов

Сон необходим, чтобы организм мог восстановиться от повреждений, причиненных в течение дня. Сон является основой энергии и обновления. Биохакеры часто отслеживают сон с помощью таких устройств, как кольцо Oura. Качество нашего сна может многое рассказать нам о нашем образе жизни и восстановления. Мы должны добиться хорошего баланса между глубоким, легким и быстрым сном.

3. Правильное питание и увлажнение

Убедитесь, что вы достаточно употребляете жидкости и едите правильную пищу. Биохакеры часто избегают водопроводной воды, вместо этого выбирают минеральную воду или воду обратного осмоса (специальный тип отфильтрованной воды) с добавлением морской соли для восстановления минералов.

Что касается пищевых продуктов, сосредоточьтесь на диете с минимальной обработанностью, содержащей цельные продукты, и покупайте органические фрукты и овощи, а также мясо, выращенное травой, где это возможно. Главный принцип - выбирать пищу, которая ближе к природе, избегая добавления химикатов, консервантов и пестицидов.

4. Двигайтесь

Биохакеры не просто любители физических упражнений, а приверженцы регулярного движения. Это означает как можно больше ходить пешком и делать регулярные двигательные перерывы в течение дня. Наши предки не сидели по восемь часов в день, и мы тоже не должны. Это может снизить когнитивные способности и вызвать нарушение осанки.

5. Найдите единомышленников

Есть много исследований о важности социальных отношений и о том, как другие люди влияют на нас как на психологическом, так и на биологическом уровнях. Поэтому окружите себя единомышленниками, предпочитающими позитивные отношения, ориентированные на здоровье. Поддерживающее сообщество поможет вам преуспеть.

6. Снизьте уровень стресса

Мы не созданы для современного стрессового образа жизни. Содействие сбалансированности между работой и личной жизнью, времяпрепровождение на природе, общение с друзьями и семьей и попытки таких вещей, как дыхательная работа и медитация, могут быть большим подспорьем. Доказано, что заземление – расположение босых ног на поверхности земли – уменьшает воспаление и улучшает кровообращение. Только 10 минут в день могут значительно улучшить здоровье и самочувствие.

7. Проверьте здоровье полости рта

Биохакеры считают, что здоровье начинается с полости рта. Оптимизация микробиомы полости рта также поможет предотвратить гниение. Для этого регулярно очищайте кистью язык и полощите рот кокосовым маслом.