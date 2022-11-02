7 правил шопинга, с которыми вы станете гуру интернет-покупок

Сделайте замеры

Не ориентируйтесь только на размер, указанный изготовителем. У некоторых брендов все вещи маломерны, у других – наоборот. Перед покупкой произведите замеры своей фигуры и ориентируйтесь на указанные параметры. Таблицы с размерами есть на большинстве маркетплейсах.

Определите особенности своей фигуры

В зависимости от фигуры одна и та же модель одежды может "ложиться" по-разному. На девушке с фигурой "песочные часы" блуза будет иметь потрясающий вид, а вот при фигуре "яблоко" - будет несколько полнить. Определите особенности своего телосложения и следуйте советам стилистов для этого типа. Так можете собрать идеальный гардероб даже без примерки.

Отдавайте предпочтение большему размеру

Выбирая между размерами, отдайте предпочтение большему: такую вещь можно вшить или обыграть с помощью пояса. А вот с заказом обуви будьте более придирчивы - зимние ботинки больше на пол размера, позволят надеть теплые носки, но в туфлях этот сантиметр будет критическим и лишит комфорта.

Купите универсальную одежду

Не рискуйте покупать брючный костюм онлайн. Такая одежда должна сидеть идеально и лучше ее сшить по индивидуальному заказу. А вот множество других предметов гардероба универсальны и не требуют примерки - худи, толстовки, мягкие костюмы, широкие футболки. Начните онлайн покупки именно с такой одежды.

Рассматривайте вещь во всех цветах

Часто на фото недостатки пошива видны только на ярком цвете. Покупая черную блузу, следует внимательно рассмотреть такую же модель в светлом оттенке. Это позволит выявить кривые швы, торчащие нити и другой брак.

Обращайте внимание на рост

Иногда при покупке онлайн заказчики тщательно подбирают размер, но не учитывают рост модели. Юбка, идеально сидящая на девушке выше 170 сантиметров, может не подойти росту ниже 160 см. Информация о росте указывается отдельно.

Поинтересуйтесь отзывами

Удачные фото одежды могут быть обманчивыми, но в отзывах часто подают живые снимки и соответственно есть возможность посмотреть, как выглядит эта вещь на обычных женщинах. Также можно узнать, как повела себя ткань после стирки и выдержала ли обувь влажную погоду.