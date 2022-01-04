SIM-карти за паспортом: українці запанікували через дезінформацію

"Розповсюджена засобами масової інформації новина щодо обов'язкової реєстрації сім-карти з використанням паспортних даних починаючи з 01.01.2022 не відповідає дійсності", - стверджує юрист.

Кому треба надавати паспорт для отримання?

За словами адвоката, такий обов'язок у абонентів національних мереж наразі відсутній. Положення Закону України "Про електронні комунікації", на які як на "пруф" посилаються медіа, стосується лише відновлення раніше втраченої SIM-карти.

Що ж стосується тих осіб, які на сьогоднішній день є споживачами комунікаційних мереж - реєструвати наявну SIM-карту або щойно придбану немає необхідності.

Юрист стверджує, що мова йде про "міфічний" перехідний період до 2025 року, до якого абсолютно всі абоненти мають бути ідентифіковані шляхом надання операторам зв'язку доступу до своїх персональних даних.

"Ця дезінформація спростовується тим же нормативно-правовим актом - Законом України "Про електронні комунікації", яким передбачено, що користувач має право на отримання послуг знеособленно, тобто анонімно", - додав експерт.