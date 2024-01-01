Семь добавок, которые нужно принимать в январе для укрепления иммунитета

Что нужно принимать из добавок в январе

Эксперт по здоровью Саманта Гринер сообщила, что есть несколько добавок, которые можно принимать зимой, чтобы поддержать иммунитет и повысить уровень энергии.

Не только сезон простуды и гриппа, но и более холодные, темные дни могут сказаться на нас и заставить нас регулярно чувствовать себя вялыми, измученными и утомленными.

"Прием добавок, таких как витамины группы B и магний, может помочь повысить уровень энергии и уменьшить усталость. Также предполагается, что такие добавки, как цинк и витамины D и C, помогут в борьбе с зимними инфекциями и простудой, предоставляя иммунной системе дополнительную помощь", - сообщила эксперт

Витамин Д

Наш организм обычно вырабатывает весь необходимый ему витамин D из солнечных лучей, однако в осенние и зимние месяцы солнца очень мало.

Витамин можно найти в некоторых продуктах, таких как жирная рыба, красное мясо и яйца, но иногда этого недостаточно.

"Поскольку многим людям трудно получить достаточное количество витамина D только из еды, Национальная служба здравоохранения рекомендует всем взрослым рассмотреть возможность ежедневного приема добавок витамина D в это время года", - сказала она.

Витамин C

Витамин С хорошо известен своей способностью поддерживать нашу иммунную систему в это время года. Он также обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса.

Масло печени трески

По словам Саманты, рыбий жир - отличная добавка, которую можно принимать круглый год, а особенно в зимние месяцы. Это богатый природный источник жирных кислот омега-3, а также витаминов А и D. Масло часто называют "пищей для мозга", но оно также обеспечивает питательную поддержку для нашего зрения, костей, иммунной системы и здоровья кожи.

Цинк

Цинк - менее известная добавка, но этот элемент должен стать популярным выбором в зимние месяцы.

"Это не только помогает поддерживать здоровую иммунную систему, но также способствует здоровью волос, кожи и ногтей, на которые часто влияет холодная погода", - сказала Саманта.

Эхинацея

Это растительное лекарственное средство может помочь предотвратить болезни. Его можно принимать либо в качестве профилактической меры, чтобы предотвратить простуду и грипп, либо может помочь облегчить симптомы, если принимать его при первых признаках простуды.

Расторопша

Добавки расторопши чаще всего принимают в форме таблеток. Это еще одно традиционное растительное лекарственное средство, которое может помочь облегчить чувство несварения желудка или расстройство желудка после периодов злоупотребления едой.

Витамин В

Витамин B на самом деле включает восемь различных витаминов. Некоторые из преимуществ включают укрепление здоровой иммунной системы, повышение уровня энергии, поддержание здоровья волос, кожи и ногтей, а также поддержку умственной работоспособности.