Сильний магнітний шторм: в кінці вересня українців накриє страшна буря

Магнітна буря з дуже високими показниками обрушиться на Землю в останні дні вересня, і вона буде бушувати не менше трьох днів. Таке попередження зробили в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

За даними фахівців, найсильніший магнітний шторм обрушиться на Землю в ніч з 26 на 27 вересня і практично відразу ця буря досягне рівня G2. Наступні два дні, 27 та 28 вересня, буря буде знаходиться в піковому значенні і почне слабшати тільки вдень 29 вересня. Однак і 30 вересня метеочутливі люди будуть відчувати її наслідки.

З 26 по 30 вересня можливе значне погіршення самопочуття. Може з'явитися головний біль, слабкість, проблеми з тиском. Також можлива біль в старих переломах та травмах, а у людей з хронічними захворюванням кісток – буде сильний дискомфорт.

Магнітні бурі у вересні (Скріншот)

Можливі проблеми зі здоров'ям у людей, які страждають хронічними серцево-судинними захворюваннями, мігренню, стрибками артеріального тиску.

Люди з психічними розладами, а також схильні до депресій – можуть відчути погіршення свого емоційного і психологічного стану. Можливі безсоння, втрата апетиту.

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі, фахівці рекомендують відкласти важкі справи і поїздки на більш сприятливий період, гарненько виспатися, більше гуляти на свіжому повітрі, пити звичайну воду, не зловживати алкоголем і не встрявати в конфліктні ситуації. Людям з хронічними захворюваннями рекомендується проконсультуватися з лікарем і тримати під руками необхідні ліки.

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