Сильні дощі та холод: синоптики розповіли, де зіпсується погода

Погода в Україні в середу, 13 жовтня, в більшості областей буде дощовою. При цьому на всій території країни температура знизиться.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На заході дощ тільки буде в Закарпатській області. При цьому тут температура повітря складе +10+12. У Львівській та Тернопільській областях +8+10. В Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях +9+11.

На півночі сильні дощі. В Сумській області +10+12, в Чернігівській - +9+11.

У центральних регіонах також дощитиме. У Черкаській та Кіровоградській областях +10+12, у Полтавській області +11+13, у Дніпропетровській - +13+15.

На сході також очікуються опади. У Донецькій та Луганській областях +15+17, у Харківській області значно прохолодніше - +11+13.

На півдні сильні дощі. У Запорізькій області +14+16, у Херсонській - +15+17, в Миколаївській - +11+13, в Одеській - +10+12.

В окупованому Криму також очікуються опади. На півострові буде +15+17.

У Києві також буде дощ. Температура повітря складе +9+11. При цьому буде дути північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 13 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)