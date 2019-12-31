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Сильно перебільшують: вчені зруйнували міфи про символ 2020 року

STYLERЖиття    31.12.2019 - 22:14
Сильно перебільшують: вчені зруйнували міфи про символ 2020 року
Вчені розвінчали міфи про щурів (Колаж РБК-Україна)

Новий 2020 рік за східним календарем - рік Металевого Білого Щура

Новий 2020 рік за східним календарем – це рік Білого Металевого Щура та астрологи розповіли про всі звички, симпатії і антипатії цього пухнастого гризуна. А ось вчені далеко не з усіма твердженнями згодні. Про це пише видання "КП в Україні".

Зоологи радять двічі подумати тим, хто задумався про те, щоб завести собі щура в якості домашнього улюбленця. Ці тварини невибагливі, але таким вихованцям також потрібна любов, турбота, увага та догляд. Домашні щури – прекрасні друзі, якщо з ними постійно спілкуватися.

"Щури – звірята розумні і товариські. Це прекрасні тварини-компаньйони, вони сильно прив'язуються до своїх власників, добре ладнають з дітьми, відгукуються, якщо їх звати і навіть можуть виконувати нескладні команди. Щури дуже охайні і акуратні, утримувати їх вдома нескладно, а задоволення від дружнього спілкування - маса! Вони обожнюють досліджувати навколишній світ і нові предмети, люблять хорошу компанію, до речі, вміють сміятися і реагують на лоскіт. Якщо в квартирі мало місця для собаки, то для пацюка його цілком вистачить. А краще завести пару осіб, щоб їм було веселіше", - розповів заступник завідувачки сектору "Гризуни і тераріум" Фельдман Екопарк Едуард Мацилевський.

Найулюбленіші ласощі щурів – це зерно, горіхи та овочі, а от твердження, що щури і миші люблять сир – це міф.

"Іноді щурів можна побалувати і людськими делікатесами – новорічним олів'є з ковбасою, наприклад. До речі, їх пристрасть до сиру сильно перебільшена, як і любов до водних процедур – вони вміють плавати, але купання без потреби уникають", - розповіла ветлікар Анастасія Непочатова.

Крім того, зоологи зазначили, що існує ще один міф про щурів – це агресивність гризунів.

"Домашня тварина абсолютно нешкідлива, так і вулична може представляти деяку загрозу, тільки захищаючись у безвихідній ситуації, а це, погодьтеся, справедливо", - пояснила ветлікар.

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