Сильная боль не давала жить: во Львове редкие гельминты почти уничтожили печень женщине

Как обнаружили паразита

51-летней жительнице Волыни три месяца назад стало плохо. Все началось с тошноты и боли в правом подреберье. Врачи, к которым женщина обратилась, не выявили причин ухудшения ее состояния.

Однако в течение следующего месяца ей становилось только хуже. Боль не давала Людмиле спать, лихорадка и слабость отнимали последние силы. Потом добавилась еще желтуха.

После многих обследований медики диагностировали у женщины альвеококкоз правой доли печени. У женщины была поражена правая доля печени вместе с ее большими сосудами и желчным пузырем.

Во время операции хирурги удалили часть печени и желчный пузырь. Операция длилась три часа.

После операции Людмила три дня находилась в реанимации под пристальным наблюдением врачей интенсивной терапии. А еще семь дней - в отделении хирургии.

Сейчас с женщиной все хорошо, ее ждет реабилитация.

Что известно заболевание

Альвеококкоз - редкое тяжелое паразитарное заболевание, вызванное одним из видов гельминтов. Источник возбудителя - дикие животные. В организм человека личинки паразитов попадают через пищеварительную систему.

Чаще так происходит при контакте с немытой пищей: на охоте, при сборе ягод или лесных продуктов и даже после контакта с собаками или котами.

Личинки оседают в печени, легких, реже - в структурах головного мозга. Их длина достигает 7 мм.

Заболевание - редкое и составляет 1,37-3,85 на 100 тыс. населения. Во Львовской области, согласно статистике, ежегодно оперируют до 20 человек с альвеококкозом. Важно, что из-за слишком позднего обращения к специалистам часть таких пациентов не удается спасти.