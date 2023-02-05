Сильные и затяжные магнитные бури в феврале: названы опасные даты

Магнитных бурь в феврале будет всего две, однако они будут сильными и затяжными. Штормить будет по несколько дней подряд и бури могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Когда в феврале будут магнитные бури, сообщается на сайте Meteoagent.
Согласно календарю, который был составлен с помощью спутниковых систем NOAA и TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира, затяжные магнитные бури накроют Землю дважды:
По 9-бальной шкале К-индекс эти магнитные бури достигнут уровня 4. К-индекс - показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, который описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течении 3-часового интервала.
В такие дни чаще всего наблюдается общее ухудшение самочувствия, небольшие головные боли, сонливость, нарушение концентрации. А также:
В дни магнитных бурь нужно более внимательно отнестись к состоянию своего здоровья. Обязательно нужно соблюдать нормальный режим дня, полноценно отдыхать, высыпаться. Физические, психоэмоциональные нагрузки желательно снизить.
Утром организму поможет зарядка, контрастный душ, днем - прогулка на свежем воздухе, поход на бассейн, вечером - спокойная атмосфера, прогулка, расслабляющая ванна.
В такие дни не стоит налегать на кофе, отдавайте предпочтение травяным чаям, пейте больше обычной воды.
Питаться нужно полноценно, в рационе обязательны фрукты и овощи, крупы. От фастфуда, жирной и острой пищи, алкоголя - стоит воздержаться.
В дни магнитных бурь желательно снизить психоэмоциональные нагрузки. Не стоит ввязываться в конфликты, ссориться, поддаваться на провокации и агрессию.
Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками все необходимые лекарства.
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