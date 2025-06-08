Сильные молитвы на Троицу, которые приносят счастье, здоровье и защиту

8 июня наступает один из главных православных праздников - Троица. И именно в этот день стоит помолиться за мир, счастье и здоровье.

Молитва к Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас

Господи, очисти грехи наши.

Владыка, прости беззакония наши

Святой, смилуйся и исцели немощи наши

Имени Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Сильная утренняя молитва к Пресвятой Троице

Встав после сна, благодарность приношу Тебе, Пресвятая Троице, Боже наш, что Ты по великой милости Твоей и долготерпению не прогневался на меня ленивого и грешного и не дал мне погибнуть с моими грехами, но, с присущим Тебе человеколюбием, поднял меня ото сна, чтобы с утра прославлять державу Твою. И ныне просвети мои глаза мысленные, открой мои уста, чтобы научиться слову Твоему, и разуметь заповеди Твои, и исполнять волю Твою, и восхвалять Тебя в сердечном прославлении, и в песнях славить всесвятое имя Твое, - Отца, и Сына, и Святого Духа, - ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва за мир и победу Украины

Праведно есть и полагается богоналежно славить и хвалить Тебя, Пресвятую Троицу, нераздельно Одну и Единую в Своей всебесконечно превышающей сущности, -Тебя, премилосердного нашего Бога. Тебя величают все земнородные, Тебя славословят небесные духи. Единое сущностью Божество, живущее в Трех Лицах, Тебе мы, все верные, приносим Богоугодный поклон. Отче Вседержитель, Сыну и Слово Божие, Всесвятый Душе, Единая Сила и Власть, Единое Царство и Величество, прости и помилуй, исцели и спаси нас, что в Тебя твердо веруем и нашим Богом признаем, что к Тебе постоянно молимся, что Тебе всегда хотим служить, добросовестно исполняя Твою волю, заповеди и наставления, и Тебя все больше любить и почитать.

Аминь.

Пресвятая Троица Боже наш всемилостиво даруй Победу и Мир Украине.

Как правильно молиться

Важно помнить, что молитва это не просто ритуал, а разговор с Богом. Она может быть благодарностью, просьбой, покаянием или просто искренним обращением.

Главное - искренность, внимательность. Если сердце холодное или ум уставший, стоит начать с короткой молитвы, просить о помощи.

Перед молитвой хорошо на минуту сосредоточиться, отложить мысли о будничном. Внешние условия (тишина, зажженная свеча, икона) могут помочь, но не являются обязательными. Молиться можно и стоя, и сидя, и по дороге, и в постели. Главное не "где", а "как".

Не менее важно и личное слово к Богу. Если не получается читать или вспоминать заученные молитвы - просто скажите, что у вас на сердце. Также не стоит молиться по принуждению или неискренне.