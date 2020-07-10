Сильна спека і грози: які області накриє нестерпною погодою

В Україну знову повертається сильна спека і синоптики попереджають про небезпеку. Грози та зливи вірогідні в суботу тільки на заході країни.

З понеділка, 12 липня, накриють грози захід країни, центр і частину півдня. Температура повітря після спекотних вихідних знову різко впаде. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Завтра по всій Україні вдень очікується +28 +33 градуси. Опадів завтра не буде, крім грозових дощів у західних областях. Але комусь дійсно буде холодно на Петра і Павла. Через те, що 12-го липня у західній частині України температура повітря знизиться до +14 +20 градусів, та й ще з сильними дощами. Також 12 липня дощі з грозами пройдуть у другій половині дня в Житомирській, Київській, Чернігівській областях, Криму та в Приазов'ї. На решті території буде сухо і жарко, до +29 +33 градусів", - розповіла синоптик.

У Києві в суботу буде спекотно і сухо, погода почне псуватися в неділю після обіду, а до понеділка похолодає.

"В Києві у суботу очікується сонце і спека, +30 +32 градуси. У неділю в столиці у другій половині дня вірогідний дощ з грозою, +28 +29 градусів. У понеділок у Києві істотно похолодає", - додала Наталка Діденко.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики змінили прогноз погоди на липень і розповіли, коли погода стане комфортною.