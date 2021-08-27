Сильна молитва на Успіння Богородиці для щастя і достатку (текст)

28 серпня православні в Україні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день приурочений до завершення земного і початку небесного вічного життя Діви Марії, яка дала світові Спасителя.

Кажуть, що молитва у свято Успіння Богородиці має особливу силу. Але як найкраще помолитися у суботу, щоб у домі було щастя і достаток - читайте в матеріалі Styler нижче .

Що попросити і в яких випадках звертатися до Богородиці

Богородиця піклується про всіх людей на світі. А крім того, відповідає на щирі молитви і дарує нам своє заступництво.

Тому перш за все на Успіння Богородиці люди просять захисту і допомоги. А перед іконою Діви Марії моляться (і не тільки у свято, але і в інший день):

щоб зміцнити віру

позбутися страху перед фізичною смертю

якщо чоловік або хтось з його близьких хворий

коли потрібна духовна допомога в боротьбі зі згубною пристрастю/звичкою

якщо людину обмовили і їй потрібен захист.

Ці слова молитви зроблять прохання до Богородиці дуже сильним

Пресвята Богородиця, спаси та сохрани раба Божого (ім’я). Захисти від спокус на шляху життєвому, вбережи, Мати, від користі та зміцни віру мою в Ісуса Христа, великодушного і всепрощаючого. Укрий мене своїм покровом від ненависників і недоброзичливців, так прости їм їх злобу. Дай сили боротися зі спокусами та не допусти підступів диявольських, мене від віри православної відвертаючих. Яви милість свою на мене і сім’ю мою, вбережи та захисти нас. Амінь!

28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Також варто помолитися до Богородиці і попросити за здоров’я дітей. Ось приклад молитви:

О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїм моїх чад (імена), Усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і тих, що в утpoбі матері. Укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в страху Божому і в слухняності батькам, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх Материнському нагляду Твоєму, бо Ти єси Божественний Покров рабам Твоїм.

Матір Божа, введи мене у образ Твого Небесного материнства. Вилікуй душевні і тілесні paни дітей моїх (імена), моїми гріхами нанесені. Вручаю дитину цілком Господеві моєму Ісусу Христу і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.