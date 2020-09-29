Ця сильна молитва в день Віри, Надії, Любові виконає найзаповітніші бажання

Молитва на свято Віри, Надії та Любові (фото: pixabay)

Як правильно прочитати молитву в день Віри, Надії, Любові, щоб стати щасливими - в матеріалі Styler

Свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії ми відзначимо завтра, 30 вересня. В цей день ми будемо згадувати про чотирьох маленьких дівчаток, які загинули за віру в Ісуса Христа, а також про їхню матір, що проплакала три дні на їхній могилі і померла.

І хоча привід сумний, цей день вважається жіночим і молитви мають особливу силу. Головне щиро вірити і вимовляти священні слова від усієї душі.

Мученицям Вірі, Надії, Любові і матері їхній Софії моляться про:

здоров'я;

народження дітей;

виховання дітей, захист їх від згубного впливу суспільства;

взаєморозуміння між дорослими і дітьми;

підтримку та захист дітей від бід і у випробуваннях;

створення сім'ї;

сімейні і життєві потреби.

Найсильніша молитва в день Віри, Надії, Любові і матері їх Софії:

Торжествує Церква первородних, і звеселиться сприймаючи матір про чадех веселящуюся, яже яко мудрості тезоіменітая троїстим богословським чеснотам рівна породи. Тия з мудрими дівами дивиться Нареченому Богу Слову, з нею і ми духовно в пам'яті їх звеселимося, кажучи: Трійці поборниці, Віро, Любове і Надіє, у вірі, любові і надії стверджуйте нас.

Раніше ми писали, що суворо заборонено робити у свято Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

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