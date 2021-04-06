Ця сильна молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці виконає найзаповітніші бажання

Цікаво, що психологи кажуть - щирі молитви допомагають полегшити стрес, заспокоїти, тому варто спробувати, якщо дійсно віриш.

Крім того, вважається, якщо в цей день звернутися з молитвою до Пресвятої Богородиці, то цілий рік у вашому житті і в житті вашої родини буде благо.

Цю молитву потрібно прочитати на Благовіщення

"Славлю Твою благодать, Володарка, молю Тебе: збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей. Пов'язана полонянками гріхопадінь, благаннями Твоїх полегши долю людську, Божа наречена. Бережи мене і вдень, і темною вночі, рятуючи мене від злих ворогів. Дала життя Бога, душу мою оживи, загублене пристрастями. Пресвята Діво, почуй голос непотрібного раба Твого. Сльози ллю перед Тобою, Пречиста, свою душу від скверни очищаю. Стогони від серця приношу. Визволи мене від капостей, ганебних душу, Христа старанно про це благаючи; Йому ж честь і поклоніння нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Цікаво, що головні заборони цього дня пов'язані з волоссям. Саме про Благовіщення кажуть - "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не заплітає".

А ось по погоді 7 квітня судять, яка буде погода на Великдень. Синоптики обіцяють на завтра холод, дощі і навіть сніг на значній території України.