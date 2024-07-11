Сок из этого овоща сделает чудо с вашим организмом: нормализует высокое давление

Высокое кровяное давление является основным фактором риска многих опасных проблем со здоровьем, включая болезни сердца. Питание очень важно для преодоления этой проблемы.
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Если не лечить, это может иметь серьезные последствия: высокое кровяное давление может быть связано с неотложными медицинскими ситуациями, как инсульты и инфаркты.
Как и многие другие состояния, высокое кровяное давление - также известное как гипертония - может быть вызвано многими факторами образа жизни, хотя оно также может быть генетическим и связанным с вашим возрастом.
Потребление соли - одна из основных причин высокого кровяного давления. К счастью, ваше питание также может помочь снизить АД, показали исследования.
Ученые из Лондонского университета королевы Мэри обнаружили, что ежедневное употребление свекловичного сока оказывает значительное влияние на артериальное давление. В частности, они обнаружили, что 250 мл стакана свекловичного сока привело к среднему снижению АД примерно на 8/4 мм рт.
В контексте исследования, опубликованного в журнале Hypertension, это означало, что многие участники исследования увидели, что уровень артериального давления вернулся в безопасный диапазон.
Это особенно важно, поскольку считается, что каждое повышение АД на 2 мм рт. ст. увеличивает вероятность смерти от сердечных заболеваний 7% и инсульта на 10%.
Исследователи утверждают, что преимущества свеклы для снижения АД связаны с высоким уровнем пищевых нитратов, содержащихся в растении. Другие продукты, богатые нитратами, включают шпинат, ревень, сельдерей, салат и кресс-салат.
Заболевания сердца и кровеносных сосудов, которые могут повлечь инфаркты и инсульты, остаются основной причиной смерти во всем мире.
Это исследование показало, что ежедневная доза неорганических нитратов может быть такой же эффективной, как медицинское вмешательство для снижения АД, и хорошо то, что мы можем получить их из свеклы и других листовых зеленых овощей.
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