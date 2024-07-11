Сок из этого овоща сделает чудо с вашим организмом: нормализует высокое давление

Что нужно знать о сердце и высоком давлении

Если не лечить, это может иметь серьезные последствия: высокое кровяное давление может быть связано с неотложными медицинскими ситуациями, как инсульты и инфаркты.

Как и многие другие состояния, высокое кровяное давление - также известное как гипертония - может быть вызвано многими факторами образа жизни, хотя оно также может быть генетическим и связанным с вашим возрастом.

Потребление соли - одна из основных причин высокого кровяного давления. К счастью, ваше питание также может помочь снизить АД, показали исследования.

Какой сок нужно употреблять

Ученые из Лондонского университета королевы Мэри обнаружили, что ежедневное употребление свекловичного сока оказывает значительное влияние на артериальное давление. В частности, они обнаружили, что 250 мл стакана свекловичного сока привело к среднему снижению АД примерно на 8/4 мм рт.

В контексте исследования, опубликованного в журнале Hypertension, это означало, что многие участники исследования увидели, что уровень артериального давления вернулся в безопасный диапазон.

Сок из свеклы нормализует давление (Скриншот)

Это особенно важно, поскольку считается, что каждое повышение АД на 2 мм рт. ст. увеличивает вероятность смерти от сердечных заболеваний 7% и инсульта на 10%.

Исследователи утверждают, что преимущества свеклы для снижения АД связаны с высоким уровнем пищевых нитратов, содержащихся в растении. Другие продукты, богатые нитратами, включают шпинат, ревень, сельдерей, салат и кресс-салат.

Заболевания сердца и кровеносных сосудов, которые могут повлечь инфаркты и инсульты, остаются основной причиной смерти во всем мире.

Это исследование показало, что ежедневная доза неорганических нитратов может быть такой же эффективной, как медицинское вмешательство для снижения АД, и хорошо то, что мы можем получить их из свеклы и других листовых зеленых овощей.