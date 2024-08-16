Ягодицы станут подтянутыми: тренер назвала 4 действенных упражнения (видео)

Поддержка крепких и подтянутых ягодиц может решить ряд проблем со здоровьем, а также выглядеть привлекательно. Накачать красивые ягодицы можно с помощью полезных упражнений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера и врача Ульяны Вернер.

Как подтянуть ягодицы

По словам эксперта, у многих возникает проблема опущения ягодиц.

Причины тому:

слабые мышцы тазового дна

ведение малоподвижного и сидячего образа жизни, что может влиять на тонус мышц

Тренер назвала 4 упражнения, которые помогут восстановить физическое состояние ягодиц, сделают их крепкими и подтянутыми.

Махи ногой назад

Махи назад для ягодиц предусматривают несколько вариантов осуществления, каждый из которых позволяет проработать большую ягодичную мышцу, делая ягодицы упругими.

При выполнении движения спина не должна прогибаться, а нога должна быть ровной в колене. Упор должен быть на коленях.

Занятие включает поднятие ровной конечности вверх и возвращение ее в исходное положение.

Махи ногой назад (фото: кадр с видео)

Румынская на 1 ноге

Румынская сословная тяга на одной ноге - это физическое упражнение, направленное на развитие ягодичных мышц, бицепсов бедра и мышц кора.

Так как при выполнении упражнения используется только одна нога, упражнение усложняет удержание баланса и дополнительно повышает уровень стабилизации. Это упражнение идеально подходит для комплексной тренировки нижней части тела.

Румынская тяга на 1 ноге (фото: кадр с видео)

Румынская тяга

Стойте прямо, ноги поставьте на ширину плеч.

Наклоняйтесь вперед с прямой спиной, слегка согнув ноги в коленях. Чувствуйте растяжение мышц задней части бедер.

Выполните 20 повторений по 4 подхода.

Румынская тяга (фото: кадр с видео)

Приседания

Приседания - это одно из самых главных упражнений для прокачки ягодиц. Здесь основное правило - технически правильное выполнение данного упражнения.

При всей очевидной простоте часто ее выполняют не совсем так, как следует, тем самым не достигая нужного эффекта.

Встаньте прямо, ноги поставьте немного шире ширины плеч.

Руки выведите перед собой - это поможет вам держать баланс. Спину держите ровно, а ягодицы отведите максимально назад.

Начинайте медленно приседать, словно ища невидимую опору. Не торопитесь, движения должны быть плавными.

Достигнув угла 90 градусов начинайте плавный подъем, также отводя ягодицы максимально назад.

Выполните 20 повторений по 4 подхода.

Приседания (фото: кадр с видео)