Тренер назвала 5 факторов, без которых ягодицы не будут расти во время тренировки
Иногда люди бесконечно приседают и делают выпады, а результата не достигают. Многие возлагают большую надежду на питание, а именно на белок. Однако, чтобы ягодицы стали подтянутыми, нужно учесть некоторые факторы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.
Нужно ли есть белок, чтобы росли ягодицы
Не все белки одинаковы. Для роста мышц требуется так называемый полный белок. Высококачественный протеин означает, что он содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые тело человека может производить самостоятельно.
Источники полноценных белков включают в себя продукты животного происхождения, в частности говядину, свинину, птицу, рыбу, молочные продукты и яйца.
Оптимальное количество белка для еды зависит от личных параметров тела и типа физической активности или спорта, которым вы занимаетесь.
По словам эксперта, белок важен для восстановления и роста мышц, но есть несколько более важных факторов, без которых ягодицы точно не будут расти. Следует учесть:
- тренировки с включением техники НМЗ (нейромышечной связи)
- правильная поставленная техника упражнений
- регулярность и прогрессирование в тренировках
- работа с мобильностью тазобедренных суставов, которые позволят выполнять упражнения с большей амплитудой движения
- сбалансированное питание, в котором преобладают углеводы. Потому что именно они дают энергию для тренировки
Ошибки, из-за которых не удается накачать ягодицы
Вы делаете не те упражнения
Чтобы накачать ягодицы, все часто используют приседания, выпады и сословную тягу. Однако, за счет того, что вы разгибаете колени, часть нагрузки идет на передней стороне бедра, которые ответственны за эти движения.
Чтобы погрузить только ягодичные мышцы, нужно делать упражнения, в которых бедра разгибаются под нагрузкой, а колени при этом остаются в одном положении.
Недостаточная нагрузка мышц
Если вы тренируетесь с легкими гантелями или вообще без веса, может потребоваться около 20-30 раз в подходе для обеспечения достаточной нагрузки. Поэтому следует постепенно нагружать мышцы, чтобы добиться результата.
Не восстанавливать силы
Чтобы мышцы росли, им нужна не только нагрузка, но и восстановление. Следует качать ягодицы не чаще 2-3 раз в неделю, а в другие дни займитесь другими группами мышц.
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