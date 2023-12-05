Сидеть дома? Врачи рассказали, необходимо ли ограничивать жизнь ребенка после вакцинации

Что может делать ребенок после прививки

Медики говорят, что после прививки ребенок может жить привычной жизнью, а именно:

ходить на прогулки, детские площадки, развлекательные центры

посещать школу, детский сад или любые другие занятия

принимать душ, ванну после вакцинации и мочить место прививки. Главное - не тереть место укола, чтобы не было лишнего раздражения

есть и пить

Однако врач должен предупредить вас о возможных реакциях на вакцину - например, редко это боль в месте укола или повышение температуры.

Важно знать, что это ожидаемые и вполне вероятные проявления после вакцинации, свидетельствующие о том, что иммунная система "учится узнавать и обезвреживать" новых возбудителей.

Если же ребенок не испытывает никакого дискомфорта, то не нужно давать ему никаких препаратов, особенно для профилактики. Также категорически нельзя ограничивать его образ жизни.

К тому же не нужно обрабатывать место укола или защищать его.

Как подготовить ребенка к вакцинации

Очень часто прививки для детей ассоциируются со страхом и сопровождаются тем, что дети могут плакать и огорчаться сразу после инъекции. Это нормально, однако это никак не должно мешать вам придерживаться календаря прививок.

Перед началом вакцинации врач должен:

проверить здоровье детского организма

в персональном порядке подобрать препарат для прививки

четко разъяснить родителям, как следует подготовиться к прививке

дать подробные рекомендации родителям, что делать после прививки

в четкости соблюдать все нюансы, касающиеся хранения, использования и введения препарата

Подготовьте ребенка морально заранее

Двум или трем летнему ребенку лучше сказать о вакцинации непосредственно в день визита к врачу. Настройте ее на то, что уколы могут причинить боль только на какое-то мгновение, но вы будете рядом и поддержите ребенка.

Ребенку от 4 лет и старше может быть полезно чуть больше подготовиться - за день или два до этого.

Отвлекайте ребенка

Во время фактической вакцинации большинство детей чувствуют себя более спокойно, если не видят иглу. Попытайтесь перевести внимание ребенка на что-то другое.

Наградите ребенка

Похвалите и обнимите ребенка после укола. Пообещайте сходить погулять куда-нибудь или купить что-нибудь ребенку, чтобы подбодрить его после перенесенной вакцинации.