Сидеть нога на ногу вредно для здоровья. Это миф или правда

Наверное, каждый из нас имеет привычку закидывать ногу на ногу во время сидения, но есть такое мнение, что это вредит здоровью. А ответ знает флеболог.

Вред от сидения нога на ногу - это миф или нет

Сидеть нога на ногу - это очень популярная поза, особенно среди женщин, ведь даже по этикету мы должны сидеть именно так. Это выглядит красиво и гордо и сразу демонстрирует определенный статус по условию, что у нас остается ровной спина.

Но существует мнение, что сиденье нога на ногу вредит здоровью, ведь кровь не поступает повсюду и выходит, что кровообращение работает неправильно. Да действительно ли это так и лучше не сидеть с ногой на ноге, может объяснить флеболог.

По словам врача, это миф, но он имеет под собой некоторую долю правды, потому что такое положение на постоянной основе может быть очень вредным в том случае, если у вас есть склонность к варикозу.

"Например, вы девушка, у которой у родителей варикоз и вы сидите нога на ногу долго, и это вообще ваша самая любимая поза. Сидеть нога на ногу можно и каблуки носить можно, но все зависит от дозировки", - говорит флеболог.

Также врач объясняет, что вред от такого сиденья зависит от того, разминаетесь ли вы после того, как встали, улучшили ли вы кровоток каким-либо образом. Все это можно делать и человек может сидеть так, как ему удобно, нужно лишь понимать, является ли это для вас триггером или нет.

То есть, стоит знать, есть ли у вашей семьи определенные заболевания ног и имеете ли вы к этому склонность. А также, несмотря на это, после "неправильного" положения наладить кровообращение с помощью различных физических упражнений. Тогда проблем не будет.