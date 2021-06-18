Сиділа посеред дороги: у Києві помітили оголену дівчину (фото)

Невідомо, хто ця дівчина і з якої причини вона так вчиняє.

"Продовження пригод божевільних у Києві. Знову Гідропарк. Цього разу вона вже оголена. І всім нормально, ніхто не забирає на лікування", - пише під фото.

Водночас коли до жінки підходили перехожі, щоб допомогти, вона їх ігнорувала.

У коментарях користувачі пишуть, мабуть, жінка вживала наркотики й потребує медичної допомоги.