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У Києві оголений чоловік гуляв посеред дороги: відео вразило мережу

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Київ, Четвер 17 червня 2021 16:25
У Києві оголений чоловік гуляв посеред дороги: відео вразило мережу Колаж РБК-Україна: кияни зняли на відео оголеного чоловіка, який гуляв містом
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Троєщині трасою помітили повністю оголеного чоловіка. Пасажири маршрутки зняли чоловіка на камеру.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Киев сейчас".

На відео видно, що повністю оголений чоловік гуляв трасою просто посеред дороги. Його на відео зняли очевидці.

"Дорогою гуляє голий чоловік. Все нормально, просто спекотно. Пасажири 79 автобуса зняли на відео, як посеред дороги йде голий чоловік. Чи повідомив хтось про це поліції - невідомо", - йдеться під відео.

У коментарях очевидці опублікували свої відео та пишуть, що чоловік довгий час гуляв місто, але потім його забрала поліція.

  • Його відразу поліція забрала
  • Далеко не відразу його забрали. Перший раз побачили його на троєщинському пляжі, біля surf campa, освіжився і пішки пішов у поля. Пізніше вже на Бальзака, йшов по проїжджій частині, при цьому копи, які їхали йому назустріч, просто проїхали повз
  • Засмагає
  • Як би цього голяка не збили.

Раніше ми повідомляли, що у Рівному парочка розгулювала голяка, прикриваючись ковдрами.

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