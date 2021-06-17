У Києві оголений чоловік гуляв посеред дороги: відео вразило мережу

У Києві на Троєщині трасою помітили повністю оголеного чоловіка. Пасажири маршрутки зняли чоловіка на камеру.

На відео видно, що повністю оголений чоловік гуляв трасою просто посеред дороги. Його на відео зняли очевидці.

"Дорогою гуляє голий чоловік. Все нормально, просто спекотно. Пасажири 79 автобуса зняли на відео, як посеред дороги йде голий чоловік. Чи повідомив хтось про це поліції - невідомо", - йдеться під відео.

У коментарях очевидці опублікували свої відео та пишуть, що чоловік довгий час гуляв місто, але потім його забрала поліція.