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Сидів на даху і вів себе неадекватно: у Харкові напівголий чоловік влаштував бійку з патрульними (відео)

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Харків, Неділя 01 серпня 2021 16:03
Сидів на даху і вів себе неадекватно: у Харкові напівголий чоловік влаштував бійку з патрульними (відео) Колаж РБК-Україна: напівголий чоловік влаштував бійку з патрульними
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові по вулиці Ушакова помітили напівголого чоловіка, який сидів на даху будинку і поводився неадекватно.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Так, подія сталася 31 травня близько 15:15.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції. Однак, коли правоохоронці наблизились до чоловіка, то він почав чинити опів. А саме почав кидатись на правоохоронців з металевою палкою.

Внаслідок цього двоє поліцейських отримали травми.

Окрім того, його все-таки затримали.

Ним виявився 39-річний харків’янин, який страждає на психічні розлади. Його госпіталізували до медичної установи.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у курортній Кирилівці п'яний відпочивальник напав на поліцейського.

Також у Києві чоловік стріляв з вікна по перехожих.

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