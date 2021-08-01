Сидів на даху і вів себе неадекватно: у Харкові напівголий чоловік влаштував бійку з патрульними (відео)

У Харкові по вулиці Ушакова помітили напівголого чоловіка, який сидів на даху будинку і поводився неадекватно.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Так, подія сталася 31 травня близько 15:15.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції. Однак, коли правоохоронці наблизились до чоловіка, то він почав чинити опів. А саме почав кидатись на правоохоронців з металевою палкою.

Внаслідок цього двоє поліцейських отримали травми.

Окрім того, його все-таки затримали.

Ним виявився 39-річний харків’янин, який страждає на психічні розлади. Його госпіталізували до медичної установи.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.