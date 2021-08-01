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Сидел на крыше и вел себя неадекватно: в Харькове полуголый мужчина устроил драку с патрульными (видео)

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Харьков, Воскресенье 01 августа 2021 16:03
Сидел на крыше и вел себя неадекватно: в Харькове полуголый мужчина устроил драку с патрульными (видео) Коллаж РБК-Украина: полуголый мужчина устроил драку с патрульными
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове по улице Ушакова заметили полуголого мужчину, который сидел на крыше дома и вел себя неадекватно.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Так, событие произошло 31 мая около 15:15.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Однако, когда правоохранители приблизились к мужчине, то он начал сопротивляться. А именно начал бросаться на правоохранителей с металлической палкой.

В результате двое полицейских получили травмы.

Кроме того, его все-таки задержали.

Им оказался 39-летний харьковчанин, страдающий психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в курортной Кирилловке пьяный отдыхающий напал на полицейского.

Также В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим.

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