Быстрее пули, лучше самолета. 5 суперскоростных поездов мира

В мире транспорта скорость является ключевым фактором, определяющим способы перемещения. Скорость самых быстрых поездов мира уже давно превысила психологическую отметку в 300 км/ч.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о высокоскоростных поездах, которые стали центром инноваций и технологических достижений.

Shanghai Maglev

Шанхайский маглев - это не просто самый быстрый коммерческий поезд в мире, но и настоящее технологическое чудо. Поезд движется благодаря технологии магнитной левитации, что позволяет ему избегать трения и достигать невероятных скоростей.

Он способен преодолеть 30 км между аэропортом Шанхая и центром города за 7 минут 20 секунд. Однако в 2021 году максимальная скорость была ограничена до 300 км/ч. Этот поезд использует магнитные поля для эффективного движения, уменьшая механический износ и шум.

Шанхайский маглев (фото: Википедия)

Shinkansen серии E5

Японские поезда серии Shinkansen, известные также как "поезда-пули", уже десятки лет являются символом скорости и надежности. Серия E5, которая имеет максимальную скорость до 360 км/ч, является последней в линии этих поездов.

Они оснащены активной подвеской, что уменьшает вибрации и обеспечивает плавность движения. Поезда также оснащены системой рекуперативного торможения, что позволяет возвращать энергию в систему питания. Благодаря передовой конструкции и аэродинамическим особенностям, поезда серии E5 уменьшают шум и давление воздуха, когда въезжают в тоннели.

Shinkansen серии E5 (фото: Википедия)

Frecciarossa 1000

Итальянский поезд Frecciarossa 1000, или "Красная стрела", является одним из флагманов высокоскоростных железных дорог Италии. Этот поезд может развивать скорость до 354 км/ч, соединяя крупные города страны.

Frecciarossa оснащен мультивольтовой системой, что позволяет ему работать в различных европейских сетях. Высокая шумоизоляция делает его одним из самых тихих поездов на скоростных линиях. Он также имеет низкое влияние на окружающую среду благодаря своей энергоэффективности.

Поезд Frecciarossa 1000 (фото: Википедия)

TGV POS

TGV POS является частью известной серии TGV, которая уже давно стала символом высокоскоростного железнодорожного транспорта. Этот поезд имеет максимальную скорость до 320 км/ч и работает на линии LGV Est, соединяя Париж с другими странами Европы. Он оснащен системой двойного напряжения, что позволяет ему работать в различных электрических сетях.

TGV POS также имеет усовершенствованные электрические вагоны, которые оптимизируют аэродинамику и повышают эффективность. Поезд обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров благодаря просторным сиденьям и доступу к Wi-Fi.

Поезд TGV POS (фото: Википедия)

Al Boraq

Al Boraq является первым высокоскоростным поездом в Африке, соединяющим Танжер и Касабланку в Марокко. Этот поезд развивает максимальную скорость до 320 км/ч и является значительным шагом вперед в развитии железнодорожной инфраструктуры Африки. Al Boraq оснащен гибридной системой питания, которая позволяет ему работать на различных типах железнодорожных линий.

Поезд разработан для адаптации к различным климатическим условиям Марокко, от влажного климата на побережье до жарких внутренних регионов. Также в нем реализована система связи в реальном времени, что обеспечивает быстрое реагирование на любые неполадки.

Поезд Al Boraq в Танжере (фото: Википедия)