Быстро освежаем волосы без воды: это средство есть почти на каждой кухне

Вместо сухого шампуня она попробовала для волос обычное какао. Для того чтобы освежить волосы, девушка взяла растворимый какао-напиток и нанесла его на корни волос кисточкой для макияжа. После завершения процедуры Ria расправила пряди пальцами и оценила эффективность этого средства.

"Вау! У меня не было кукурузного крахмала, но с функцией сухого шампуня справился какао-порошок!" - отметила девушка.

Скриншоты

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Стоит отметить, что для подобной процедуры стоит использовать только какао-порошок без сахара. И годится какао только для темных волос. А вот для светлых волос отлично подойдет кукурузный или картофельный крахмал. Еще с той же целью можно использовать куркуму или корицу. Еще можно использовать бесцветную пудру, тальк и даже детскую присыпку.

Важно! Если вы собираетесь выйти на улицу, где идет дождь, то после такой процедуры вам обязательно понадобится головной убор, который не промокает. Иначе вы рискуете получить подтеки цвета какао.

Подобные средства - это экстренная помощь вашим волосам, если в доме нет света и не было возможности помыть волосы горячей водой. Для постоянного применения такие способы не годятся.