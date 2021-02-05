Усі "шумлять": Go_A уже підкорили весь світ, не чекаючи Євробачення 2021 (відео)

На конкурсі Євробачення 2021 Україну представить група Go_A з піснею "Шум".

Про що пісня "Шум"

В основу пісні покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Композиція "Шум" в інтерпретації гурту Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства.

Go_A - Шум

Текст пісні "Шум":

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо розплетемо Шума

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетися, Шуме, розплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Реакція меломанів з усього світу на "Шум"

Люди з різних куточків планети дуже позитивно оцінюють пісню Go_A. Багато хто з них під час своїх оглядів-реакцій не можуть всидіти на місці і навіть не намагаються стримати емоції і кайф від прослуховування українського треку.

Реакція людей на кліп "Шум" (скриншоти)

Поп-зірки в захваті від Go_A

Співачка та переможниця Євробачення 2016 Джамала зізнається, що пісня "Шум" для неї "звучить дуже сучасно".

"Спів наживо вирішує майже все, тому Каті я б хотіла побажати впевненості, яка була на Нацвідборі минулого року. Просто співайте, і мені здається, що все вийде!" - ділиться враженнями Джамала.

Музичний продюсер та композитор Руслан Квінта каже: радий, що гурт за рік не стояв на місці.

"Бачимо, що вони вклали у творчість всі сили, думки та ідеї й велику любов у те, чим займаються", - прокоментував Квінта.

А соліст гурту The Maneken та продюсер Євген Філатов нагадав Катерині Павленко і Ко, що попереду у гурту ще довга підготовка до конкурсу.

"Я бажаю гурту Go_A в першу чергу триматися, показати себе та достойно представити Україну", - сказав він.

Топ кращих пісень представників України на Євробаченні 2021

Go_A радують українців своєю музикою з 2012 року. Вони ніколи не виступали в Росії, не були помічені в сумнівних компаніях російських або проросійських артистів/чиновників, не висловлювалися за "братні народи"...

Зате їхня музика перемагає у різних конкурсах, потрапляє в ротації престижних радіостанцій і не вилазить з чартів іТunеѕ.

Давайте разом з вами послухаємо сьогодні ті пісні, за які Go_A вже багато років люблять тисячі українців та жителів інших країн.

"Соловей"

Go_A - Соловей

"Весело"

Go_A - Весело

"Рано-раненько"

Go_A - Рано-раненько

"Веснянка"

Go_A - Веснянка

"Добрим людям на здоров'я"

Go_A - Добрим людям на здоров'я

"Танула"

Go_A - Танула

"Жальменіна"

Go_A - Жальменіна

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 проведуть в Нідерландах у місті Роттердам. Півфінали відбудуться 18 та 20 травня, а фінал відгримить 22 травня.