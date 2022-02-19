Шуфрич і Бутусов влаштували жорстку бійку в прямому ефірі у Шустера (відео)

Як видно на відео, під час виступу парламентаря журналіст підійшов до нього і вдарив в обличчя.

Від удару Шуфрич звалився зі стільця. Однак піднявся і дав здачі.

У ситуацію довелося втрутитися гостям студії, які ледве розняли забіяк.

Після бійки Бутусов сказав, що "у нас тут є два російських клоуна в студії, які будуть тут зображувати балаган і просувати російські наративи", маючи на увазі Шуфрича і Мураєва.

Нестор Шустер після бійки (скріншот)

Ці слова, судячи з усього, образили Шуфрича і він покинув студію.

Правда, пізніше нардеп повернувся в ефір. Шустер приніс вибачення йому за те, що сталося.

"Підійти зі спини вдарити і дряпатися, як дівчисько, - це все, на що ці горе-агітатори здатні", - обійнявши ведучого, сказав Шуфрич.

Бутусов спробував жорстко (знову з кулаками) відповісти парламентарію, коли той сідав на своє місце, але гості студії розборонили їх.