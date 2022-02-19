Шуфрич и Бутусов устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)

Журналист Юрий Бутусов устроил драку с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем в прямом эфире.
Драка произошла в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля.
Как видно на видео, во время выступления парламентария журналист подошел к нему и ударил в лицо.
От удара Шуфрич свалился со стула. Однако поднялся и дал сдачи.
В ситуацию пришлось вмешаться гостям студии, которые еле-еле разняли драчунов.
После драки Бутусов сказал, что "у нас здесь есть два российских клоуна в студии, которые будут здесь изображать балаган и продвигать российские нарративы", имея ввиду Шуфрича и Мураева.
Нестор Шустер после драки (скриншот)
Эти слова, судя по всему, обидели Шуфрича и он покинул студию.
Правда, позже нардеп вернулся в эфир. Шустер принес извинения ему за то, что произошло.
"Подойти со спины ударить и царапаться, как девченка, - это все, на что эти горе-агитаторы способны", - обняв ведущего, сказал Шуфрич.
Бутусов попытался жестко (опять с кулаками) ответить парламентарию, когда тот садился на свое место, но гости студии разборонили их.