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Шуфрич и Бутусов устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)

Автор: Дмитрий Войналович

Журналист Юрий Бутусов устроил драку с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем в прямом эфире.

Драка произошла в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля.

Как видно на видео, во время выступления парламентария журналист подошел к нему и ударил в лицо.

От удара Шуфрич свалился со стула. Однако поднялся и дал сдачи.

В ситуацию пришлось вмешаться гостям студии, которые еле-еле разняли драчунов.

После драки Бутусов сказал, что "у нас здесь есть два российских клоуна в студии, которые будут здесь изображать балаган и продвигать российские нарративы", имея ввиду Шуфрича и Мураева.

Нестор Шустер после драки (скриншот)

Эти слова, судя по всему, обидели Шуфрича и он покинул студию.

Правда, позже нардеп вернулся в эфир. Шустер принес извинения ему за то, что произошло.

"Подойти со спины ударить и царапаться, как девченка, - это все, на что эти горе-агитаторы способны", - обняв ведущего, сказал Шуфрич.

Бутусов попытался жестко (опять с кулаками) ответить парламентарию, когда тот садился на свое место, но гости студии разборонили их.

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Нестор Шуфрич