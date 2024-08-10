Похудение и алкоголь: диетолог рассказала, можно ли найти компромисс

При похудении важно соблюдать правильное питание и исключить все вредные продукты. Особо необходимо отказаться от алкогольных напитков, ведь они очень калорийны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Воздействие алкоголя во время похудения

По словам эксперта, алкоголь плохо миксируется с похудением, ведь всегда мешает достичь хороших результатов.

К тому же он имеет много вредных и опасных эффектов, и это всегда мешает процессу похудения, потому что мы ухудшаем работу печени.

Употребление алкоголя провоцирует появление отеков и оказывает влияние на весовые показатели.

Кроме того, когда мы употребляем алкогольные напитки, то теряется контроль, поэтому человек может переесть.

"Пытайтесь полностью выклевать алкоголь во время похудения. Однако, если это очень уважительная причина, то держите какие-то нормативы, это максимум 2 бокала вина за один вечер", - отметила диетолог.

Какой алкоголь самый калорийный

Наиболее калорийными считаются крепкие сладкие напитки: коньяк, бренди, ром, сладкие ликеры и наливки.

Спиртное в крови не позволяет обычным жирам, белкам и углеводам перерабатываться организмом в энергию. Другими словами, все калории, которые вы получите после первого глотка спиртного и до полного выведения алкоголя из крови, уходят в запас, то есть в лишние килограммы.

Алкоголь не является питательным веществом и организм не может откладывать алкогольные калории, а может использовать их только как энергию, поэтому они первыми идут в работу. Все остальные вещества ждут своей очереди и делают это уже в виде дополнительной жировой ткани.

Большое количество алкоголя повреждает слизистую желудочно-кишечного тракта, а длительное его употребление снижает способность организма усваивать и использовать витамины, минералы и другие питательные вещества, содержащиеся в съеденных продуктах.

Итак, если каждый вечер вы пьете высококалорийные напитки, то, вероятнее всего, наберете вес.