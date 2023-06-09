Смертельная комбинация. Почему нельзя пить алкоголь в жару
Лето в Украине вступило в свои права и вскоре нас ждет высокая температура воздуха.
Эксперты рассказали, почему пить алкоголь в жару это небезопасная идея, которая может привести к смерти, пишет Express.
Почему алкоголь нельзя пить в жару
Когда вы употребляете спиртное в жару - существует дополнительный риск обезвоживания, поскольку тело потеет, чтобы охладиться.
Признаки обезвоживания включают:
- Головокружение
- Усталость
- Чувство жажды
- Сухость во рту, губах и глазах.
Если вы видите у себя признаки обезвоживания, важно пополнить уровень жидкости в организме, выпивая воду или спортивные напитки.
"Если ваши симптомы не улучшаются, важно обратиться за медицинской помощью, поскольку это может перерасти в серьезную проблему", - говорят эксперты.
Еще одним риском сочетания алкоголя и жаркой погоды является солнечный ожог, так как исследования показывают, что после употребления алкоголя кожа становится более чувствительной к солнцу.
"Исследование показывает, что количество ультрафиолета, необходимое для ожога кожи человека, было намного меньше, чем без употребления алкоголя", - уточнили эксперты.
Употребление алкоголя также может увеличить риск теплового удара, который возникает, когда организм не может регулировать свою температуру.
Признаки теплового удара:
- Учащение пульса
- Быстрое дыхание
- Тошнота
- Высокая температура тела
- Головные боли
- Измененное психическое поведение.
Читайте также, что происходит с организмом после 4-дневного запоя.
Кроме того, откажитесь от этих напитков, если не хотите угробить свое здоровье.