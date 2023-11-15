RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Искусственный интеллект показал, как бы выглядели болезни, если бы были людьми: интересные фото

ИИ показал, как бы выглядели болезни, будь людьми (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Искусственный интеллект - это современный инструмент для креативных людей. Он может сделать то, что невозможно сотворить человеческим разумом. С его помощью выяснили, как бы выглядели болезни, если бы были людьми.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как бы выглядели Covid-19, цистит, грипп и ветрянка, будь людьми.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница медицинского сообщества "Svij doc", медицинский сайт "Doc.ua", Центр общественного здоровья и сайт Министерства здравоохранения Украины.

Как бы выглядели болезни

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы распространенные болезни, такие как Civid-19, цистит, ветрянка и грипп, если бы были людьми.

В частности, коронавирусом была бы женщина в маске с загадочными волосами.

Циститом был бы мужчина, сидящий на стуле. В общем он выглядит очень коварным, как и сама болезнь.

Ветрянкой изображена женщина, у которой на теле сыпь, чтобы и характеризует само заболевание.

Грипп - распространенное заболеванием в холодное время года. Его искусственный интеллект изобразил в образе женщины, у которой лицо закрыто маской. Именно это указывает на быстрое распространение вирусного заболевания.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы болезни, если бы были людьми (фото: instagram.com/sviy.doc)

Симптомы болезней

Ветрянка

Ветряная оспа протекает в 4 периода: инкубационный, продромальный, период сыпи и период образования корочек.

Инкубационный период ветрянки длится: от 13 до 17 дней для больных в возрасте до 30 лет, и от 11 до 21 дня - от 30 лет.

Сам инкубационный период может иметь разную степень продолжительности, в зависимости от подготовленности организма к борьбе с инфекцией, того или иного организма.

Симптомы заболевания наступают примерно за сутки до сыпи: появляются лихорадка, боли в поясничном отделе, головные боли. У детей продромальный период чаще всего отсутствует, и заболевание оказывается появлением сыпи.

Сыпь у большинства детей протекают без каких-либо нарушений общего состояния, проявления лихорадки совпадают с появлением сыпи, поскольку высыпания появляются волнообразно, в несколько этапов. У взрослых высыпания чаще бывают массивными, одновременно повышается температура, появляется сильный зуд.

Грипп

Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но гораздо опаснее. При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Клинические признаки гриппа:

  • внезапное начало
  • головная боль
  • ломота в мышцах и суставах
  • боль в горле
  • повышение температуры тела до 38 °С и более
  • кашель
  • в отдельных случаях - рвота и понос

Вирус гриппа передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), в результате тесного контакта - около 2 м.

Цистит

Обычно причиной возникновения цистита становятся бактерии, попавшие в организм человека через мочеиспускательный канал. Самым распространенным возбудителем является кишечная палочка Escherichia coli. Ее местонахождение - прямая кишка. Не исключено, что вызывать заболевание могут другие бактерии.

Признаки цистита трудно заметить, потому что они проявляются в острой форме и не дают нормально жить. Симптомы цистита у женщин и мужчин похожи и чаще всего проявляются в виде:

  • частые мочеиспускания, иногда в течение часа. В норме человек должен опустошать мочевой пузырь 5-7 раз в день
  • резкая боль, тянущая внизу живота, общее недомогание, иногда может повышаться температура
  • всегда хочется в туалет, мочу иногда не удается удерживать
  • при опустошении мочевого пузыря возникает резкая и сильная боль
  • моча мутного цвета, в ней может появляться кровь
  • болезненные ощущения могут возвращаться, перетекать в хроническую форму цистита

Covid-19

Минимизировать риск тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни, в том числе от опасных штаммов, помогает вакцинация.

Легкое течение заболевания характеризуется следующим образом:

  • невысокой горячкой (до 38° C), подвергающейся коррекции
  • насморком или заложенностью носа
  • головной болью
  • болью в горле
  • болем в мышцах
  • кашлем без признаков дыхательной недостаточности (таких как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений)
  • желудочно-кишечными проявлениями (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания
  • отсутствием изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость)
  • потерей обоняния или вкуса

Важно, что симптоматика легкого заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться.

Ранее мы сообщали, как распознать опасную болезнь у животных, которой могут заразиться люди.

Также мы писали, какие ежедневные привычки снижают ваш иммунитет.

Читайте РБК-Украина в Google News
хворобиИскусственный интеллект