Штрафи будуть космічні: чому встановлювати магніти на лічильники - погана ідея

Штрафи за магніти та інші втручання

Згідно із законом, втручання в роботу вимірювальних приладів шляхом внесення змін в конструкцію (магніти, голки й так далі) – є незаконним і тягне за собою покарання у вигляді штрафів. Зараз в Україні на Лічильники води стали наклеювати спеціальний захист – антимагніт. Такий захист зіпсує лічильник буквально за 5 хвилин і відразу буде видно втручання.

Якщо магніт на лічильниках виявлять при перевірці, то санкцій господареві житла не уникнути. Сума штрафу вираховується так: передбачається сума, на яку ви могли спожити воду з моменту останньої перевірки лічильника до дати, коли виявили магніт – і за кожен день налічується 500 гривень. В середньому сума штрафу може скласти від 5 до 20 тисяч гривень.

Якщо у перевіряючих виникає підозра, але доказів установки магніту немає – на лічильник можуть встановити спеціальну пломбу, яка потім точно покаже, чи було вплив.

Штрафи за несправний лічильник

За самовільний демонтаж або втручання в роботу комерційного приладу обліку води в законах України передбачений штраф у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних доходів громадян. Якщо споживачі не пускають перевірку або заважають її проводити, їх можуть оштрафувати на суму в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян.

Штраф за зірвану пломбу

Контролери вішають на лічильники пломби у вигляді свинцевого або пластикового клейма за допомогою дроту, волосіні або нитки. Іноді вони псуються - від старості або вогкості. Іноді пломби можуть пошкодити під час ремонту, випадково. За такий зрив пломби штраф не призначають.

Але для цього абонент самостійно повинен якомога швидше звернутися до водоканалу і написати заяву про пошкодження пломби або лічильника. Потім подати заявку на повірку і повторне опломбування приладу. А після - узгодити дату і час приходу контролера.

У заяві потрібно вказати причину виклику фахівця обов'язково.

Якщо зрив пломби буде розцінений як спеціальне втручання, то з абонента можуть стягнути вартість ресурсу з розрахунку обсягу споживання води за період відсутності пломби.

Про випадковий зрив пломбі потрібно повідомити відразу, оскільки виявлення цього факту при перевірці спричинить перерахунок за воду в десятикратному обсязі.