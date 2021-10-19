Штормовий вітер і до 20 градусів тепла: після короткого потепління прийде мокрий сніг

Погода в Україні в найближчі кілька днів порадує несподіваним потеплінням. Однак високі градуси прийдуть разом зі штормовим вітром, а в декількох областях нічна температура буде падати нижче нуля. Синоптики розповіли, як довго протримається тепло і коли в країну увірветься чергове похолодання.

Про погоду в Україні розповіли синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.

З середи, 20 жовтня, в Україні потеплішає. Денна температура повітря підніметься до + 16 + 18 градусів.

"Вже завтра, 20 жовтня, в більшості областей України вулиці наповняться щасливими людьми, які грітимуться при температурі +12 +16 градусів. На Заході України навіть до +18 градусів. Холод затримається на сході, в Сумській і Полтавській областях, вдень +7 +11 градусів. Далі, 21-22 жовтня тепла погода охопить практично всю нашу територію, а в західних областях місцями можливо до +19 +22 градусів", - розповіла Діденко.

За прогнозом Українського гідрометцентру, найближча ніч у східних і північних областях буде холодна, очікується від -3 до +1 градуса.

Вона пояснила, що з північного заходу тисне потужний циклон, а на півдні Європи стоїть антициклон і це протистояння принесе сильний, місцями до штормових поривів, вітер. Завтра він очікується в західних і північних областях, а в четвер – у всіх регіонах.

Карта погоди

"Через сильний вплив антициклону суттєві опади в Україні малоймовірні, хіба що в середу атмосферний залітний фронт черкне трохи дощу місцями в західних областях", - попередила синоптик.

У Києві 20 жовтня дощі не прогнозуються і суттєво потеплішає. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 14 градусів. Очікується південно-східний вітер, 21 і 22 жовтня пориви будуть до штормових значень. У четвер і п'ятницю температура повітря в столиці підніметься до +18 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 20 жовтня

Коли в Україні похолодає

Як зазначає Наталка Діденко, вже 23 і 24 жовтня в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження.

У більшості областей 24 жовтня нічна температура повітря впаде до + 3 +5 градусів, вдень очікується на півночі та заході до +7 +9 градусів, в центрі до + 10 градусів. У південних і східних областях до +10 +14 градусів.

На півночі, північному сході, а також у Києві в неділю очікується мокрий сніг з дощем.

Карта погоди в Україні на неділю, 24 Жовтня