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В штаб-квартире ООН прошел показ фильма Glory to Ukraine

В штаб-квартире ООН прошел показ фильма Glory to Ukraine (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В штаб-квартире ООН 4 мая прошел показ фильма Glory to Ukraine. Снял картину французский режиссер Бернар-Анри Леви, чтобы показать мировые зверства российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

На показе присутствовали Михаил Дианов - морской пехотинец, прошедший битву за Мариуполь, и Анна Зайцева, жена Кирилла Зайцева - защитника Мариуполя, до сих пор в российском плену.

Комментируя фильм для американских СМИ, Михаил и Анна напомнили миру о сотнях защитников Мариуполя и "Азовстали", которые до сих пор находятся в российском плену, и бесчеловечных пытках и издевательствах, которые каждый день проходят Герои.

Анна пережила вторжение в Мариуполь, скрываясь в бомбоубежище легендарного завода "Азовсталь".

По ее словам, владельцы "Азовстали", "Метинвест" Рината Ахметова, подготовили бомбоубежища для пребывания гражданских и военных. "У нас была еда, у нас была вода, и нам придали заводскую форму, которая позволила нам не замерзнуть", - рассказала она.

Между тем проект системной поддержки защитников Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали", вместе с украинскими властями и десятками других организаций, делает все возможное для скорейшего возвращения защитников из плена, а также интегрирования их в нормальную жизнь.

"Сердце Азовстали" является частью милитарной инициативы "Стальной Фронт". Бюджет поддержки составляет 1 миллиард гривен, которые выделил украинский бизнесмен Ринат Ахметов в помощь защитникам Мариуполя и их семьям.

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